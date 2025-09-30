Purita asumió la responsabilidad tras el descenso de Arsenal

"Como capitán del equipo quiero pedir disculpas a toda la gente de Arsenal. No cumplimos con ningún objetivo planteado a principio de temporada y terminó con lo que nadie quería que pasara", señaló el lateral derecho, dejando en claro la autocrítica del grupo.

El jugador, que atravesó todo el proceso con la camiseta del Viaducto, también buscó empatizar con el dolor de la gente: "Entiendo el enojo, la tristeza, la impotencia y todo lo que se pueda sentir en este momento porque lo sentimos de la misma manera. Asumimos con toda responsabilidad lo que de nosotros dependía: jugar al fútbol y demostrar dentro de la cancha".

Purita hizo un repaso de la campaña y no escondió las fallas: "El año arrancó mal y siguió muy mal. Perdimos casi un semestre entero y cuando quisimos revertirlo fue muy tarde. Lo intentamos todo: por momentos logramos ser un equipo, conseguir resultados, acortar la distancia cuando ya nos condenaban mucho antes y por momentos mostrar buenas actuaciones. No alcanzó y los mil errores cometidos nos llevaron a este final doloroso que ninguno quería".

El cierre de su mensaje fue tan contundente como sincero: "Como grupo nos hacemos cargo de lo deportivo, de lo que pasa en la cancha cada fin de semana. Somos responsables de lo que ocurre ahí y fallamos. Esa es la verdad que nos toca asumir. Una vez más pido disculpas a todos. No estuvimos a la altura".

El descenso deja una herida abierta en Sarandí, con un equipo que no pudo escapar del último lugar y que ahora deberá rearmarse en la Primera B.