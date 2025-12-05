Desbaratan importante red delictiva acusada de evasión y lavado de activos

La causa se inició en agosto del corriente año, a raíz de un oficio judicial proveniente de la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Cecilia Icardona. Mediante el mismo, se encomendaba a la División Lavado de Activos PFA, investigar domicilios correspondientes a distintas personas físicas y jurídicas, quienes en el año 2023 fueron denunciados por ARCA por evasión tributaria y posibles maniobras de lavado de dinero.

La firma denunciada se trataba de un reconocido corralón de venta de materiales de la zona del corredor Canning-San Vicente, cuyos responsables creaban empresas fantasmas para simular operaciones comerciales y, de esa manera, eludir el pago de tributos o impuestos al fisco.

A partir del análisis realizado por los federales, se pudo establecer un crecimiento económico importante en los últimos años por parte de dicho contribuyente, a la vez que se pudo identificar a las empresas fantasmas utilizadas por el grupo económico, las cuales estaban conformadas por personas sin capacidad económica o de bajos recursos.

Asimismo, se determinaron irregularidades respecto al precio de venta de los lotes de un emprendimiento ubicado en un barrio cerrado que se llevaba adelante en la zona, donde el precio declarado era muy diferente al precio real. En tal sentido, los efectivos realizaron distintas tareas de campo, estableciendo los domicilios y oficinas comerciales de los responsables de la empresa en cuestión, como así también se identificó una estación de servicio ubicada en la zona, cuyos dueños eran los investigados, pero que en la realidad se encontraba a nombre de terceras personas o presta nombres.

Además, se estableció que las empresas "ficticias" constituidas por los investigados eran fondeadas a través de depósitos en efectivo, al tiempo que también realizaban transferencias entre ellas mismas, simulando operaciones comerciales, tratando de ocultar el origen del dinero e inyectándolo en el sistema financiero con apariencia legal.

Con la totalidad de las pruebas recabadas, el Juzgado Exhortante de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del doctor Luis Armella, ordenó 32 allanamientos realizados distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda. Los mismos estaban vinculados a las maniobras ilícitas realizadas por dos principales empresas entre otras, vinculadas al mencionado corralón, a raíz de la denuncia realizada por ARCA.

Durante el operativo fueron detenidas nueve personas, entre ellas los principales investigados, todos argentinos y mayores de edad. Además, se procedió a la clausura de los establecimientos comerciales, relacionados al rubro de la construcción. Asimismo, se secuestró una flota de 24 camiones, 5 vehículos particulares, dispositivos electrónicos, 456 mil dólares, 200 euros, 138 mil pesos y documentación.