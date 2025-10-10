Chaucha Bianco dejó de ser el entrenador de San Telmo

El Candombero busca nuevo conductor luego del alejamiento del experimentado DT a partir de un acuerdo en común con la institución de Isla Maciel.
San Telmo se quedó sin entrenador porque tras la finalización del campeonato de la Primera Nacional el pasado fin de semana, la cuenta oficial del Candombero informó que la desvinculación fue resuelta de común acuerdo con la comisión directiva para que se selle el alejamiento de José María Bianco.
De esta manera, el Chaucha le puso punto final a su segundo ciclo en el club de Isla Maciel, dado que en este breve período, que duró apenas dos meses y medio, dirigió 12 partidos, con un saldo de cuatro victorias, dos empates y seis derrotas, lejos de las expectativas iniciales de intentar alcanzar un puesto en el Reducido como había ocurrido en la campaña pasada.
El experimentado técnico asumió a fines de julio en reemplazo de César Monasterio. Recibió al equipo a seis puntos de la liguilla y en una racha de ocho partidos sin ganar, y si bien no sufrió con el descenso, no logró meterse en la pelea por la clasificación y no pudo reflejar lo que sí había pasado con la institución de la zona sur del conurbano bonaerense en 2024, cuando incluso sorprendió y estuvo a punto de pelear por el ascenso a la elite del fútbol argentino.
Ya sin competencia por lo que resta del año, las prácticas quedarán a cargo de integrantes del club, mientras la dirigencia define la contratación de un nuevo entrenador para la próxima temporada de la Primera Nacional.
