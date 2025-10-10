Chaucha Bianco dejó de ser el entrenador de San Telmo

De esta manera, el Chaucha le puso punto final a su segundo ciclo en el club de Isla Maciel, dado que en este breve período, que duró apenas dos meses y medio, dirigió 12 partidos, con un saldo de cuatro victorias, dos empates y seis derrotas, lejos de las expectativas iniciales de intentar alcanzar un puesto en el Reducido como había ocurrido en la campaña pasada.

El experimentado técnico asumió a fines de julio en reemplazo de César Monasterio. Recibió al equipo a seis puntos de la liguilla y en una racha de ocho partidos sin ganar, y si bien no sufrió con el descenso, no logró meterse en la pelea por la clasificación y no pudo reflejar lo que sí había pasado con la institución de la zona sur del conurbano bonaerense en 2024, cuando incluso sorprendió y estuvo a punto de pelear por el ascenso a la elite del fútbol argentino.

Ya sin competencia por lo que resta del año, las prácticas quedarán a cargo de integrantes del club, mientras la dirigencia define la contratación de un nuevo entrenador para la próxima temporada de la Primera Nacional.