El Halcón ganó en casa, se subió a la cima y sueña en grande

El Halcón festejó gracias a la conversión de Juan Gutiérrez en el arranque del complemento, lo que fue suficiente para sentenciar la historia a favor y quedar en la ubicación de privilegio, al menos de forma transitoria hasta completen su itinerario el resto de los encumbrados.

Los conducidos por Mariano Soso fueron efectivos en torno a un juego parejo en el que fueron pocas las ocasiones para romper la paridad. Es que durante la etapa inicial incluso fue el Bicho el que mostró su mejor versión, aunque careció de lucidez para corroborarlo en el tanteador.

Y así fue como en la segunda etapa el anfitrión, más aplomado, entendió por dónde lastimar y encontró la fórmula para vencer a la portería del club de La Paternal. Fue con una de sus principales figuras, que anuló la respuesta de la última línea visitante.

Para el Verde y Amarillo después fue momento de administrar las energías, evitar inconvenientes y aguantar la ventaja, vital para lograr un halago trascendental para el futuro.

La alegría mayúscula se correspondió con una racha positiva que invita a soñar en grande, porque Defe lleva tres juegos sin derrotas, que incluyen, además de la satisfacción reciente, otra con Boca por un ajustado 2 a 1 también en el estadio Norberto Tomaghello, y el empate con Tigre en Victoria por 1 a 1.

La próxima escala será Santa Fe, a donde deberá ir para visitar a Unión, elenco que tenía la chance de llegar a la punta y la desperdició al perder a manos de Central Córdoba en Santiago del Estero por 3 a 1, por eso querrá levantarse en su campo.