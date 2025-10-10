El Tano Pernía, emocionado por el presente de sus hijos y nieto

Si bien el Tano Pernía admitió que sus dos hijos y su nieto Tiago heredaron la pasión por los fierros sin ninguna presión o persuasión, el Tano no pudo contener la emoción al hablar del enorme camino tanto de Leonel como de Mariano, los cuales triunfaron no sólo en el fútbol sino también en el deporte motor.

"Es una emoción enorme compartir con los tres muchos fines de semana de nuestras vidas, los tres con la misma pasión pero muy distintos. Leonel y Mariano han tenido una disciplina enorme para llegar a donde están. Entrenan muchas horas por día y se dedican profesionalmente al ciento por ciento, los dos viven del automovilismo, y mi nieto también. Cuando empezaron, no había tanta tecnología y ellos apuntaron su preparación a la puesta a punto física y mi nieto combina los entrenamientos de varios tipos. Realmente el esfuerzo es tremendo y todo se lo ganaron a puro trabajo y siendo humildes".

Leonel Pernía cumplió 50 años de edad y lo celebró con su familia a pleno y el Tano aseguró que su hijo puede correr "hasta los 55 tranquilamente" y agregó: "Tiene el nivel físico de muchos pilotos que inclusive son más jóvenes, así que pienso que tiene para 4 o 5 años más de automovilismo y además muchísimo rigor por lo que hace. Cuando debutó en TC 2000, con un auto que yo mismo había preparado, hizo tiempos y registros que nunca antes había visto, ahí me di cuenta de su capacidad y tiempo después ya estaba a la par de los mejores del aquel momento".