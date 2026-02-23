Descarrilamiento en Quilmes afectó el tránsito pero no el servicio de la Línea Roca

El inconveniente lo sufrió la locomotora de un "tren de trabajo" a la altura del paso a nivel de Olavarría y su continuación 12 de Octubre. Como ocurrió en una vía auxiliar, los eléctricos continuaron circulando sin inconvenientes.
El tránsito presentó trastornos en plena zona céntrica de Quilmes cuando descarriló una locomotora que encabezaba un denominado "tren de obra", utilizado para los trabajos de renovación de vías que se ejecutan en el ramal Plaza Constitución-La Plata, a la altura del paso a nivel de Olavarría y su continuación 12 de Octubre, a 100 metros del Puente 14 de Agosto, que conecta Humberto Primo y su continuación Presidente Juan Domingo Perón.
Aparentemente, una anomalía en el mecanismo de un enlace situado en el lugar, determinó el incidente, que como ocurrió en la vía identificada como tercera (auxiliar) y no es utilizada por los trenes eléctricos, no afectó el servicio. Personal ferroviario trabajó en el encarrilamiento de la máquina, una General Motors, modelo GT-22, utilizada en los distintos servicios diésel de la Línea General Roca (LGR): Bosques-Gutiérrez, Alejandro Korn-Chascomús, Ezeiza-Cañuelas, Cañuelas-Monte, Temperley-Haedo y Plaza Constitución-Mar del Plata.
En otro orden, agentes del Comando de Patrullas detuvieron a dos jóvenes, de 25 y 28 años, cuando intentaban robar cables del tendido eléctrico de la red ferroviaria, a la altura de Vergara y Martínez, en Florencio Varela.
Los implicados estaban sentados sobre las vías y cortaban los cables con una sierra y un pala. Los mismos fueron sorprendidos por los uniformados, quienes arribaron al lugar luego de recibir un llamado al 911.
Ambos hombres fueron conducidos a la Comisaría 4ª. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 dispuso la aprehensión e impartió instrucciones para avanzar en la causa.
