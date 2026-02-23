Motociclista de aplicación, baleado en ataque piraña

En ese marco, los integrantes del Comando de Patrullas fueron alertados por el 911 sobre el hecho y encontraron a la víctima cerca de allí: en 839 y Donato Alvarez, donde comentó que era chofer de aplicación y que, en el momento en el que ocurrió el ataque, llevaba a una pasajera en una motocicleta Honda XR 250. Al respecto, denunció que fueron interceptados por cuatro hombres que se movilizaban en dos motos, los cuales se pusieron a la par y sacaron el arma de fuego

La personas que manejaba el vehículo intentó esquivarlos, pero, como represalia, recibió un disparo que le rozó el muslo izquierdo. Si bien cumplió el objetivo de escapar, los implicados lograron sustraer el rodado.

Sin embargo, minutos después, transeúntes revelaron que el vehículo del chofer agredido fue abandonado a unas pocas cuadras por parte de los ladrones, quienes, según señalaron, recibieron disparos por parte de un desconocido que circulaba en un automóvil. Además, contaron que también encontraron uno de los transportes por el que viajaban los señalados.

Sin perder el tiempo, los uniformados efectuaron un rastrillaje en la zona y concretaron el arresto de dos de los integrantes del grupo delincuencial. En la dependencia policial, constataron que la moto utilizada por los sospechosos, una Bajaj Rouser 150 sin patente colocada, tenía pedido de secuestro activo por un robo denunciado en la Comisaría 5ta. Allí, comprobaron que uno de los apuntados tenía fractura de cadera compatible con una herida de arma de fuego.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, cometido en poblado y en banda. El personal policial continúa con las tareas para identificar y detener a los otros dos implicados que permanecen prófugos.