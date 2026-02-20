Estrella del Sur sacudió el tablero de pases de la Primera C

Formado en las divisiones inferiores de Boca Juniors y parte de la histórica camada que se coronó campeona de la Copa Libertadores Sub-20 en 2023 y que alcanzó la gloria máxima al vencer al AZ Alkmaar en la Final Intercontinental. Con un contrato por un año ya firmado, el volante se suma para aportar ese salto de calidad necesario en una divisional sumamente competitiva.

El recorrido de Vázquez no se detuvo en la Ribera. En 2024 volvió a ser protagonista internacional al disputar nuevamente la final de la Libertadores Juvenil, consolidándose como un futbolista con mentalidad ganadora. Su paso inmediato anterior fue en la Primera Nacional defendiendo los colores de Nueva Chicago, donde sumó experiencia en el fútbol profesional con nueve convocatorias y cinco ingresos desde el banco de suplentes.

Sin embargo, el cuerpo técnico deberá llevarlo de a poco. El volante ya se entrena con sus nuevos compañeros pero transita la etapa final de recuperación de una lesión en el tobillo. Aunque su jerarquía invita a imaginarlo pronto dentro del once titular, la prioridad es que llegue al cien por ciento desde lo físico. Mientras tanto, el equipo ya calibra la mira para lo que será su presentación oficial en el torneo: el debut será este domingo a las 17:00 horas frente a Defensores de Cambaceres.