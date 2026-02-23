Dos jóvenes le robaron la bicicleta a un hombre de 66 años y fueron atrapados

La víctima, de 66 años, resultó sorprendida a mano armada por los dos jóvenes, de 19 y 21 años, en la intersección de Sargento Cabral con Berutti, donde le sacaron el rodado y otros elementos. Lejos de quedarse callada, denunció el hecho y agentes del Comando de Patrullas emprendieron la búsqueda de los acusados.

Fue así que en Ameghino y Campichuelo, los agentes encontraron a los involucrados en el hecho y les ordenaron que se detuvieran. Sin embargo, no sólo hicieron caso omiso a la solicitud, sino que el acompañante sacó un arma y apuntó a los efectivos, por lo que uno de ellos respondió la intimidación al ejecutar su pistola reglamentaria.

Momentos después, en Darregueira y Pereyra Lucena, los atraparon y se les secuestró una motocicleta marca Keller sin patente y una réplica de arma de fuego, tipo pistola, accionada a gas comprimido.

Los agentes además recuperaron la bicicleta y otros elementos, como la muleta, y se la pudieron devolver al vecino, que recibió la atención del SAME por las lesiones que presentaba en la cabeza.

Asimismo, uno de los sospechosos presentaba herida de arma de fuego en el talón del pie izquierdo, por los que fue trasladado al Hospital Mi Pueblo.

En la causa intervinieron integrantes de la Comisaría 3ra. y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº5, que avaló la detención de los dos sujetos.