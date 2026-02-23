Rescataron a ocho perritos que una mujer intentaba vender en Quilmes

El hecho fue denunciado por transeúntes que pasaban por la zona y advertían que la implicada quería comercializar a los cachorros que no se veían bien de salud.

Los funcionarios públicos llegaron a Gaboto y Rivadavia, donde hallaron a los animales deshidratados y con signos de sofocación debido a las altas temperaturas. Según los habitantes de la zona, la involucrada tenía a los canes en un lugar muy chico y sin acceso al agua, en el momento de tratar de venderlos.

La intervención del personal municipal permitió el inmediato resguardo de los animales, quienes recibieron asistencia veterinaria para revertir el cuadro de debilidad que presentaban por la falta de cuidados básicos.

El comportamiento de la mujer demandó la intervención de la Policía Bonaerense y áreas de inspección de la Comuna. En ese contexto, los uniformados labraron las actuaciones correspondientes contra la vendedora por infracción a las leyes de protección animal y venta ambulante no autorizada.

Los perritos fueron puestos en tránsito para su recuperación, aunque, en las últimas horas, se informó que ya fueron ubicados en familias adoptivas que se conmovieron por el caso