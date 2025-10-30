Desmantelaron un búnker de droga en Ministro Rivadavia

La investigación fue realizada por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Lomas de Zamora, con intervención de la Unidad Funcional de Investigaciones N° 14 especializada en Narcotráfico, a cargo del doctor Esteban Berriel, y del Juzgado de Garantías N° 8, a cargo del doctor Gabriel Vitale.

Durante las tareas se efectuaron seguimientos, fotografías y filmaciones que permitieron identificar a los responsables y solicitar las órdenes de allanamiento correspondientes. Como resultado, se incautaron envoltorios y trozos compactos de cocaína listos para la venta, además de dinero en efectivo.

En ese marco, desde el Municipio de Almirante Brown se destacó el acompañamiento de la comuna hacia la Policía Bonaerense y se recordaron las distintas herramientas implementadas para prevenir el delito como las Alarmas Comunitarias, los Puntos y Paradas Seguras, los Corredores Escolares Seguros, la aplicación Brown Previene con Botón de Pánico y el sistema de más de 2.000 cámaras de monitoreo distribuidas en todas las localidades y unidades de transporte público.

Además, el Municipio incorporó recientemente 58 nuevos móviles (autos y camionetas) y 30 motos policiales de alta cilindrada para reforzar los patrullajes de la Policía Bonaerense en las calles brownianas.