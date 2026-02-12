Detenido por maniobras riesgosas en Quilmes

Se trata de un sujeto que circulaba a bordo del mencionado rodado en la mañana de ayer miércoles a la altura de la intersección de Andrés Baranda con República del Líbano, donde lo atraparon, lo apercibieron y le secuestraron el UTV, el cual es un todoterreno 4x4 robusto, diseñado para el trabajo o recreación, con volante, pedales, jaula de seguridad y capacidad para 2 a 4 pasajeros sentados uno al lado del otro.

Sin embargo, no es adecuado manejarlo por una zona urbana tan transitada como Quilmes Oeste, pero al individuo no le importó. Pero no sólo ignoró eso, sino que circulaba sin licencia de conducir habilitante, no poseía seguro y realizó maniobras indebidas, como, por ejemplo giros en sectores donde no está permitido sobre Andrés Baranda.

Al momento de darse la orden de secuestro del vehículo, el conductor estaba decidido a todo y se resistió al procedimiento. Según testigos, el hombre se subió al UTV e intentó impedir que fuera cargado en un trailer para evitar que se lo llevaran. Sin embargo, retiraron las autoridades pudieron llevarse el rodado a una seccional.