Servicio interrumpido entre Ballester y Zárate el lunes de carnaval

Por obras de intervención de infraestructura entre Suárez y Bancalari, circularán solamente el primer y último servicio, por la madrugada y a última hora de la noche, respectivamente. No afectará la circulación de la formación que conecta Colegiales con Rosario Norte.
El lunes feriado de carnaval prácticamente no circulará el servicio de trenes Villa Ballester-Zárate de la Línea Mitre de Trenes Argentinos, a raíz de la ejecución de obras de intervención de infraestructura en el tramo comprendido entre José León Suárez y Bancalari, en una extensión de casi siete kilómetros (progresivas 23,6 a 30,2).
Según informó Trenes Argentinos, en cuanto a los ascendentes circularán solamente los trenes 2501 (Villa Ballester-Zárate de las 3 de la madrugada) y 2721 (Villa Ballester-Escobar de 22.32). En consecuencia, se cancelarán los servicios a Zárate que debían salir de Ballester a las 5, 6.46, 8.44, 10.40, 12.40, 14.40, 16.46, 18.46 y 20.46.
En los descendentes, circularán los trenes 2502 (Zárate-Villa Ballester de 4.50) y 2722 (Escobar-Villa Ballester de 23.50). Por ende, se cancelarán los servicios que debían salir de Zárate a Ballester a las 6.50, 8.33, 10.33, 12.33, 14.33, 16.36, 18.38, 20.41 y 22.34.
Por otra parte, no se modificará el servicio que une Colegiales con Rosario Norte, el único de larga distancia con el que cuenta la Línea Mitre, a partir de la suspensión temporaria de los que desde Buenos Aires llegaban a Córdoba y Tucumán, dispuesta a fines de setiembre tras el descarrilamiento de una formación procedente de la segunda de las ciudades, entre las estaciones Gramilla y Ardiles, en la provincia de Santiago del Estero.
"El Rosarino" sale de Colegiales (la cabecera provisoria, a raíz de trabajos en el ingreso a Retiro) a las 19.47, efectuando parada en Campana a las 21.23 y en Zárate a las 21.41, llegando a destino a las 3.04. De la ciudad santafesina parte a las 4, de Zárate a las 9.26, de Campana a las 9.39 y llega a Colegiales a las 11.17.
El tramo a intervenir, entre José León Suárez y Bancalari, cuyas vías se terminaron de renovar en setiembre de 2019, es uno de los más complicados del ramal a Zárate, por la existencia de construcciones pegadas a la traza ferroviaria, cruces clandestinos y personas que eventualmente caminan por el lugar. Como en varios puntos las formaciones deben reducir la velocidad, emplean 15 minutos en recorrer esos 7 kilómetros.
Para unir los 72 kilómetros que separan a Ballester de Zárate, los trenes emplean 93 minutos, deteniéndose en 9 estaciones intermedias. El pasaje cuesta, con tarjeta SUBE, 808,89 pesos. En boleto del autotransporte, cuesta entre 1936 pesos (servicio común) y 3477 pesos (servicio expreso).