Servicio interrumpido entre Ballester y Zárate el lunes de carnaval

Según informó Trenes Argentinos, en cuanto a los ascendentes circularán solamente los trenes 2501 (Villa Ballester-Zárate de las 3 de la madrugada) y 2721 (Villa Ballester-Escobar de 22.32). En consecuencia, se cancelarán los servicios a Zárate que debían salir de Ballester a las 5, 6.46, 8.44, 10.40, 12.40, 14.40, 16.46, 18.46 y 20.46.

En los descendentes, circularán los trenes 2502 (Zárate-Villa Ballester de 4.50) y 2722 (Escobar-Villa Ballester de 23.50). Por ende, se cancelarán los servicios que debían salir de Zárate a Ballester a las 6.50, 8.33, 10.33, 12.33, 14.33, 16.36, 18.38, 20.41 y 22.34.

Por otra parte, no se modificará el servicio que une Colegiales con Rosario Norte, el único de larga distancia con el que cuenta la Línea Mitre, a partir de la suspensión temporaria de los que desde Buenos Aires llegaban a Córdoba y Tucumán, dispuesta a fines de setiembre tras el descarrilamiento de una formación procedente de la segunda de las ciudades, entre las estaciones Gramilla y Ardiles, en la provincia de Santiago del Estero.

"El Rosarino" sale de Colegiales (la cabecera provisoria, a raíz de trabajos en el ingreso a Retiro) a las 19.47, efectuando parada en Campana a las 21.23 y en Zárate a las 21.41, llegando a destino a las 3.04. De la ciudad santafesina parte a las 4, de Zárate a las 9.26, de Campana a las 9.39 y llega a Colegiales a las 11.17.

El tramo a intervenir, entre José León Suárez y Bancalari, cuyas vías se terminaron de renovar en setiembre de 2019, es uno de los más complicados del ramal a Zárate, por la existencia de construcciones pegadas a la traza ferroviaria, cruces clandestinos y personas que eventualmente caminan por el lugar. Como en varios puntos las formaciones deben reducir la velocidad, emplean 15 minutos en recorrer esos 7 kilómetros.

Para unir los 72 kilómetros que separan a Ballester de Zárate, los trenes emplean 93 minutos, deteniéndose en 9 estaciones intermedias. El pasaje cuesta, con tarjeta SUBE, 808,89 pesos. En boleto del autotransporte, cuesta entre 1936 pesos (servicio común) y 3477 pesos (servicio expreso).