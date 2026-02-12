Detuvieron a un acusado de robar en un colegio privado de Bernal Oeste

La captura del supuesto implicado fue realizada tras un allanamiento concretado por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de las Comisarías 2da. y 7ma., luego de un proceso de identificación.

Todo comenzó el primer domingo de este mes en la institución educativa ubicada en la calle Ameghino al 1400, cuando los directivos denunciaron que, tras el ingreso de desconocidos bajo la modalidad de escalamiento, se constató el faltante de diversos electrodomésticos.

Luego, los uniformados comenzaron el proceso de investigación que incluyó un relevamiento de las cámaras de vigilancia, que grabaron los movimientos del acusado.

Con las pruebas recolectadas, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 6 del Departamento Judicial de Quilmes ordenó el registro de una vivienda situada en la calle General Alvarez al 400. Durante el operativo, los uniformados lograron interceptar y detener a un joven de 31 años, señalado como el responsable del hurto agravado perpetrado contra la institución educativa.

Tras el procedimiento, el investigado fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la justicia, donde se le informaron sobre los cargos correspondientes.

No obstante, los uniformados continúan con el análisis de las pruebas para el cierre de las actuaciones judiciales iniciadas bajo la carátula de "Hurto Agravado por Escalamiento", por lo que no se descarta que puedo haber más personas aprehendidas.