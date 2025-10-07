Detienen a acusado de asesinar a puñaladas a un vecino en Bernal Oeste

Se trata de un lamentable episodio que tuvo lugar en la zona de la calle 159 en el partido de Quilmes y que dejó en estado de conmoción a todo el barrio de la IAPI entero por la violencia con la cual se desarrolló y por la actitud de los agresores. Para colmo, en simultáneo, en otro punto de la ciudad ocurrió un hecho similar que deja al descubierto lo que pasa a diario en las calles del distrito.

Todo sucedió durante la jornada del domingo, cuando el fallecido se topó con sus dos verdugos en la vía pública y comenzaron a discutir verbalmente. Lamentablemente, los insultos escalaron y el posteriormente capturado, un hombre de 28 años, sacó un arma blanca y en complicidad con el otro le asestó varias puñaladas en la espalda que lo dejaron malherido.

Este llegó hasta su vivienda perdiendo sangre, se desvaneció y sus familiares entraron en estado de desesperación. Tras el alerta al 911, efectivos policiales de la Comisaría Séptima Santa María y personal médico acudieron rápidamente al lugar, donde confirmaron que la víctima había fallecido a raíz de las heridas recibidas. El caso quedó inmediatamente bajo la órbita de la justicia, que ordenó una serie de allanamientos para dar con los responsables.

En uno de los operativos, llevado a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle 170, los agentes lograron aprehender al principal sospechoso del crimen. Sin embargo, una segunda persona involucrada logró escapar y continúa prófuga, por lo que se desplegaron tareas para dar con su paradero. Se realizaron otros dos allanamientos que culminaron con resultado negativo.

El detenido permanece a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza la investigación, que busca esclarecer no sólo cómo ocurrió el homicidio, sino también el trasfondo del conflicto entre los involucrados. Actúa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 6 del Departamento Judicial de Quilmes.