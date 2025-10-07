Otermín: "Fuerza Patria es la clave para ponerle un límite a Milei"

"La elección del 26 de octubre va a ser crucial porque va a definir si hay legisladores que se la banquen y le pongan un freno a Mile o va a haber diputados y diputadas de la motosierra que disfruten de la perversidad, de achurar a la universidad, a la salud y destrozar a los municipios. Fuerza Patria es la clave para ponerle un límite a Milei", señaló Otermín.

En ese sentido, agregó: "Ellos juegan con la cancha inclinada, con el árbitro, con el VAR, expulsaron antes de que comience el partido a nuestro líder, la sacaron de la cancha a Cristina, y nosotros nos organizamos y los pasamos por arriba en la elección del 7 de septiembre. Ahora tenemos que construir una victoria inolvidable porque para que haya 2027, tiene que haber un 26 de octubre". "Nos vamos a concentrar con toda la fuerza del peronismo de Lomas de Zamora de acá al 26 de octubre. Y lo vamos a hacer como hicimos la campaña bonaerense, con muchísimo amor, con muchísima fuerza, en cada uno de nuestros barrios, hablando con nuestros vecinos", añadió. Finalmente, aseguró que "para ponerle un freno necesitamos un triunfo contundente de Fuerza Patria en toda la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, sumando la mayor cantidad de votos para Jorge Taiana".

A su turno, María Teresa García destacó: "Estos modelos liberales buscan romper la solidaridad y la confianza entre compañeros, pero el peronismo construye en comunidad. Lo único que puede frenar este modelo cruel es un aluvión de votos. Ganar esta elección no es solo una satisfacción política: es lo que va a garantizar que podamos sostener la obra pública, los programas sociales y la atención a la comunidad".

Acerca del gobierno nacional, la senadora Di Tullio afirmó que "no hay sector al que no haya agredido y no agreda. No sólo los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres, los niños y niñas, los hospitales, las universidades, las PyMEs, las fábricas, los comercios… todo, absolutamente todo, es agredido por este presidente. Salvo un sector muy minúsculo de la población argentina que se ve beneficiado por estas políticas económicas que ya las vimos varias veces. Y la verdad es que esto no es un proyecto nuevo, es un proyecto que ya conocemos en la Argentina, que ya hemos visto fracasar, y fracasar con mucho dolor".

El candidato a diputado nacional Nicolás Trotta afirmó que "en estos más de 40 años de democracia nunca transitamos un momento tan difícil como este. Se quiere poner en discusión la solidaridad, la justicia social y la educación pública, porque el peronismo nunca deja a nadie atrás. Necesitamos más diputados y diputadas para defender nuestras universidades, nuestras infancias, a los trabajadores y jubilados, recuperar la obra pública y proteger los derechos conquistados".

"En Lomas de Zamora no existen proyectos individuales ni vecinales: somos parte de un proyecto nacional y creemos fervientemente que no hay ninguna posibilidad de que nuestros vecinos y vecinas puedan tener una mejor vida si no somos parte de un gobierno provincial y nacional. Por eso vamos a trabajar para que el 26 de octubre tengamos un triunfo más rotundo que el del 7 de septiembre", aseguró Santarelli.