Detuvieron a un hombre por robo de ruedas en el centro de Monte Grande

A través del análisis de las imágenes de videovigilancia, lograron identificar el automóvil Peugeot 208 gris en el que se desplazaba el delincuente y que tenía pedido de secuestro, a partir de cuyo seguimiento se pudo establecer la ubicación de la vivienda. Tras un allanamiento ordenado por la justicia, personal de la Policía bonaerense detuvo a un hombre que fue trasladado a la comisaría Primera de Monte Grande y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Cabe señalar que el principal motor de este delito es el alto costo de los neumáticos nuevos y su rápida conversión en efectivo en el mercado negro, lo que hace que el hurto de ruedas sea un negocio muy rentable. La mayor concentración de denuncias y operativos policiales se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el primer cordón del Conurbano bonaerense, ya que son zonas con alta densidad de vehículos y accesibilidad para las bandas delictivas.

Según las últimas estadísticas publicadas, en 2024 registró un experimentó un crecimiento exponencial del 300 por ciento respecto al año anterior, siendo Esteban Echeverría, La Matanza y Tres de Febrero, algunos de los distritos más afectados.