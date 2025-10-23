Detienen a joven de Ezeiza acusado de violar a una menor y grabar todo para su difusión

Gracias a la denuncia realizada por el padre de la víctima, una adolescente de 16 años que se animó a contar lo sucedido a su familia, agentes de la Sub DDI Ezeiza lograron la detención del hombre, en el marco de una investigación judicial por acceso carnal agravado por el vínculo.

El hecho, que involucra abusos y la presunta producción de contenido sexual, fue reportado ante la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 Descentralizada de Ezeiza, quien dispuso la inmediata intervención de la Policía. Tras las primeras diligencias, la investigación permitió ubicar al imputado en las cercanías de la estación de trenes de Avellaneda, donde fue detenido.

Al momento de su aprehensión, las autoridades procedieron a incautar un teléfono móvil que será sometido a un análisis técnico con el objetivo de recolectar más pruebas vinculadas al delito. El fiscal a cargo del caso avaló las acciones policiales, ordenando el traslado del detenido a la sede judicial para su declaración y el procesamiento de la causa. El hombre enfrenta cargos por "producción de material pornográfico infantil" y "acceso carnal agravado por el vínculo".