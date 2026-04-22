Detuvieron a 205 personas en marzo en San Isidro

De los 205 arrestos concretados en marzo, el desglose de las cifras revela la efectividad de los controles: 68 personas contaban con pedidos de captura activos, mientras que 58 delincuentes fueron capturados in fraganti mientras cometían un ilícito y otros 79 arrestos se produjeron por infracciones a la ley de drogas, resistencia a la autoridad y/o otros delitos menores.

Desde el COM, un equipo de 145 operadores gestionó las alertas que ingresaron a través de la línea municipal, el 911 y el programa vecinal “Ojos en Alerta”, una herramienta de participación ciudadana que trabaja sobre la base de la prevención del delito y viene ganando terreno en la zona norte.

“Todos los recursos de seguridad están desplegados en la calle. Este trabajo nos permitió consolidar, en el primer trimestre de 2026, una mejora sostenida con una baja en los delitos y un incremento en las detenciones”, destacaron desde la Secretaría de Seguridad local, subrayando que la prioridad del municipio sigue siendo la prevención activa y la presencia territorial constante.