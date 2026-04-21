Refuerzan la seguridad en Beccar y La Cava con operativos dinámicos

En el marco de un acuerdo entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente Ramón Lanús, se prevé que el próximo mes se instale en el Municipio una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta unidad tendrá como función principal reforzar el abordaje preventivo en barrios, en articulación con las áreas policiales de cada localidad, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en el territorio.

El despliegue se complementa con controles en accesos y pasillos internos, con especial foco en los puntos de mayor circulación. Se van a monitorear en tiempo real los vehículos que ingresan y egresan del área, junto con cámaras de videovigilancia de última generación supervisadas desde el Centro de Operaciones Municipal (COM).

En ese marco, se llevan adelante controles e identificaciones sistemáticas de personas, secuestro de vehículos y motos con pedido de captura, así como operativos disuasivos y acciones orientadas a la desarticulación de bandas delictivas.

A través del trabajo coordinado entre fuerzas nacionales, provinciales y municipales, el Municipio continúa consolidando una estrategia integral de seguridad que permite intervenir de manera eficaz en zonas críticas y dar respuesta a las demandas de los vecinos.