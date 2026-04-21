Celebrarán el Día del Animal en Berazategui

Al respecto, Lina Osorio, directora de la Clínica Veterinaria Municipal, destacó que "como cada año, celebraremos el Día del Animal con un gran encuentro al aire libre, pensado para que las familias de Berazategui participen junto a sus perritos y gatitos". "Quienes lo deseen, incluso, podrán participar del desfile que formará parte de la jornada", mencionó. Posteriormente, la funcionaria aseguró que "desde el Municipio de Berazategui seguimos siendo pioneros en el cuidado animal, con la primera Clínica Veterinaria Municipal del país, pero también con la realización de esta clase de propuestas que buscan incluir a nuestros animalitos de compañía y promover su tenencia responsable".