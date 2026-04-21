Amenazas en escuelas: hallan armas y activan protocolos en cuatro instituciones

Escuela_ra Escuela Técnica Raggio de la Avenida del Libertador al 8600.

En la Escuela Técnica Raggio, docentes detectaron a un estudiante manipulando una navaja en clase. El objeto fue secuestrado y se iniciaron actuaciones judiciales.

Otro caso ocurrió en la Escuela Normal 10, donde un alumno llevó una réplica de arma. En un primer momento dijo que era para defenderse, aunque luego aseguró que era un juguete.

OIP (25) Escuela Pública Normal 10 “J. B. Alberdi”.

El cuarto hecho, ocurrido el domingo por la tarde, autoridades del Colegio Champagnat, actuaron sobre una amenaza realizada por un alumno de primer año a través de redes sociales. El rector del establecimiento se dirigió de inmediato a la Comisaría Vecinal 7B, donde la Policía de la Ciudad tomó la denuncia.

OIP (24) Colegio Champagnat, ubicado en el barrio de Recoleta.

En todos los episodios se activaron protocolos escolares y se dio intervención a múltiples organismos estatales. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades tanto de los menores como de sus familias.