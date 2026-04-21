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Amenazas en escuelas: hallan armas y activan protocolos en cuatro instituciones

Cuatro episodios en distintos colegios derivaron en operativos policiales, secuestros y actuaciones judiciales. Intervienen organismos de niñez y educación.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires secuestró un revólver, una réplica de arma, una navaja y dispositivos electrónicos tras una serie de amenazas registradas en cuatro escuelas, en hechos que encendieron alertas en la comunidad educativa.

Los casos, ocurridos entre el 16 y el 20 de abril, involucraron a estudiantes de 14 años y derivaron en la intervención de la Justicia, el Ministerio de Educación y organismos de protección de niños, niñas y adolescentes, informaron fuentes oficiales.

Un arma real y una imputación

El primer episodio tuvo lugar en el Instituto Nueva Pompeya, donde un alumno mostró fotos de un arma de fuego a sus compañeros, y si bien en su mochila no se halló ningún elemento, el padre del niño admitió que el revólver estaba en su casa y sin documentación legal.

La Justicia ordenó el secuestro del arma y la imputación del adulto por tenencia irregular.

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Escuela Técnica Raggio de la Avenida del Libertador al 8600.

Escuela Técnica Raggio de la Avenida del Libertador al 8600.

En la Escuela Técnica Raggio, docentes detectaron a un estudiante manipulando una navaja en clase. El objeto fue secuestrado y se iniciaron actuaciones judiciales.

Otro caso ocurrió en la Escuela Normal 10, donde un alumno llevó una réplica de arma. En un primer momento dijo que era para defenderse, aunque luego aseguró que era un juguete.

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Escuela Pública Normal 10 “J. B. Alberdi”.

Escuela Pública Normal 10 “J. B. Alberdi”.

El cuarto hecho, ocurrido el domingo por la tarde, autoridades del Colegio Champagnat, actuaron sobre una amenaza realizada por un alumno de primer año a través de redes sociales. El rector del establecimiento se dirigió de inmediato a la Comisaría Vecinal 7B, donde la Policía de la Ciudad tomó la denuncia.

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Colegio Champagnat, ubicado en el barrio de Recoleta.

Colegio Champagnat, ubicado en el barrio de Recoleta.

ADEMÁS: La Ciudad activó un protocolo tras las amenazas en las escuelas

En todos los episodios se activaron protocolos escolares y se dio intervención a múltiples organismos estatales. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades tanto de los menores como de sus familias.

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