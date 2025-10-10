Detienen a un hombre y una mujer acusados de realizar entraderas en Monte Grande

Los detenidos son un hombre de 36 años y una mujer de 28 y su captura se produjo en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Sarmiento, en las cercanías de la estación de tren de Turdera. La pareja fue interceptada mientras se desplazaba a bordo de un vehículo Fiat Cronos gris. El operativo de captura fue ejecutado por efectivos de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora.

Según consta en el expediente judicial, la pareja era activamente buscada por su presunta participación en un intento de asalto a una vivienda en Monte Grande. Las víctimas de aquel suceso fueron una mujer de 50 años y su hija de 20. Asimismo, investigan su participación en otras entraderas.

Tras la detención, los implicados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 descentralizada de Esteban Echeverría. Ambos están formalmente acusados por el delito de "robo agravado por su comisión con efracción en grado de tentativa". La investigación continúa abierta para determinar la identidad y el paradero del presunto tercer integrante de la banda.