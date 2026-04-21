Joven de San Francisco Solano, desesperada por accionar de una acosador

Además, recordó que realizó una denuncia previa radicada el 6 de este mes, cuando el mismo individuo trató entrar a su casa en horas de la madrugada, lo que derivó en la intervención inicial de las autoridades y la entrega del botón antipánico como medida de protección. No obstante, advirtió que ya se trata de una conducta sostenida en el tiempo, que no había sido denunciada anteriormente por temor. Ahora, decidió, ante la reiteración de los hechos y su creciente gravedad, visibilizar la situación.