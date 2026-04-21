Joven de San Francisco Solano, desesperada por accionar de una acosador

Solicita a la justicia una solución de fondo. En el último episodio, se masturbó frente a su vivienda e intentó ingresar a la misma. Llamó al 911, pero ningún efectivo acudió al lugar.
Una joven de San Francisco está desesperada y exige a la Justicia una solución de fondo ante el acoso constante que sufre por parte de un vecino que, en las últimas horas, rompió un límite más al masturbarse frente a su vivienda, a la que intentó ingresar, mientras las cámaras de vigilancia instaladas en el domicilio filmaron toda la secuencia.
La víctima afirmó que cuenta con numerosas presentaciones formales en la Policía y, a pesar de tener pruebas audiovisuales y de un botón anti pánico, señaló que el sistema de respuesta "no está funcionando". Ante la última conducta obscena del implicado, la mujer realizó un llamado al 911, pero ningún efectivo se acercó a su casa.
Además, recordó que realizó una denuncia previa radicada el 6 de este mes, cuando el mismo individuo trató entrar a su casa en horas de la madrugada, lo que derivó en la intervención inicial de las autoridades y la entrega del botón antipánico como medida de protección. No obstante, advirtió que ya se trata de una conducta sostenida en el tiempo, que no había sido denunciada anteriormente por temor. Ahora, decidió, ante la reiteración de los hechos y su creciente gravedad, visibilizar la situación.
Asimismo, desencadenó la preocupación entre vecinos de la zona y puso en tema la respuesta ante denuncias por violencia y acoso, así como en la efectividad de los mecanismos de prevención y asistencia disponibles para las víctimas. Nuevamente, la víctima comentó que tiene registros audiovisuales y documentación que respaldan su denuncia, y exigió medidas urgentes para garantizar su seguridad.
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