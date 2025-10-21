Detuvieron al motociclista que atropelló a una niña de 7 años y se dio a la fuga

Este hecho generó conmoción en toda la comunidad y tuvo muchísima repercusión en redes sociales. La incertidumbre acerca de la ubicación del conductor de la moto preocupaba a los familiares de Abril, la víctima del accidente, que precisaban respuestas inmediatas. Lo cierto es que este se marchó sin siquiera ver lo que había causado y ahora debe afrontar el debido proceso judicial.

Todo comenzó el pasado domingo a la 1.20 de la madrugada, en la intersección de Camino General Belgrano y Carlos Pellegrini. La pequeña iba en una bicicleta chiquita al lado de su madre y de un hermanito. Pero cuando iban cruzando la calle en dirección a una plazoleta donde había juegos, un motociclista pasó el semáforo en rojo y la embistió a toda velocidad, provocando su desplazamiento por toda la cinta asfáltica y dejándola con graves heridas en su cuerpo.

Así las cosas, con la correspondiente denuncia radicada en la Comisaría 4ta de Solano, el caso cayó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°22 del Departamento Judicial de Quilmes. Investigadores tomaron las imágenes de las cámaras de vigilancia y recrearon el recorrido del agresor desde la intersección donde ocurrió el accidente hasta un domicilio ubicado en calle 330.

Ordenaron el respectivo allanamiento y agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) detuvieron a un hombre de 29 años. Además, secuestraron la motocicleta implicada en el acto, dos cascos de los cuales uno tenía la inscripción “El Noba”, documentación relacionada al vehículo y otros elementos de valor. Además, comprobaron que tenía restos de material de la bicicleta de la niña en el guardabarros.

Lo cierto es que el sujeto es acusado de “Lesiones culposas graves por haber sido cometido y conducido por un vehículo automotor, pasando semáforos en rojo y no haber auxiliado a la víctima”. Los familiares de la víctima se habían manifestado anteriormente en la esquina donde ocurrió el hecho, cortaron el tránsito y llevaron pancartas para exigir respuestas a los funcionarios judiciales.

La niña Abril está en grave estado en el Hospital El Cruce y sus allegados esperan un milagro. Tiene un pulmón perforado, el diafragma roto al igual que las caderas, el cráneo fracturado y le extrajeron materia gris. Es por ello que el cuadro no es prometedor y piden cadena de oración para tenerla nuevamente en sus brazos.