Detuvieron a banda que acababa de cometer una entradera en Berazategui

En el último tiempo se notó un fuerte crecimiento de los delitos bajo la modalidad entradera y escruche en la región. Esto preocupa fuertemente a los vecinos y también a las autoridades encargadas de la seguridad en las calles, ya que no pueden frenar dicha ola. Milagrosamente, en esta última oportunidad, capturaron a los malvivientes responsables de haberle hecho sufrir momentos de terror y angustia a una abuela.

Todo comenzó durante la madrugada del lunes en una vivienda situada sobre la calle 137 al 2600, cuando un grupo de cinco delincuentes llegaron a bordo de un Volkswagen Voyage que tenía pedido de captura en la comisaría de Wilde. De manera sigilosa se metieron al domicilio de una jubilada de 79 años y la despertaron apuntándole con un arma de fuego y con severas amenazas.

Se llevaron elementos de valor, dinero en efectivo, documentos personales y cuando estaban en plena salida, un móvil de la seccional Primera de Berazategui que estaba haciendo un recorrido de rutina notó movimientos extraños. Los agentes divisaron a los sospechosos saltando los techos de las casas linderas y cuando dieron la voz de alto, estos apuraron su escape. Para colmo, los cacos abrieron fuego, aunque de milagro no mataron ni hirieron a nadie.

Los policías pudieron montar un operativo con otros móviles y los atraparon en un domicilio de la manzana con una maniobra cerrojo. A pesar de que quisieron salir corriendo fueron capturados y trasladados a la mencionada seccional en condición de detenidos los cinco integrantes del grupo comando. Es importante resaltar que dentro de la banda no todos son mayores de edad.

Intervino también la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 Penal Juvenil de Berazategui y el caso quedó caratulado como “Robo agravado por el uso de arma de fuego, abuso de arma, encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad”. Secuestraron un revólver calibre 32 con seis municiones y también el vehículo en el cual se movilizaron para salir a robar.

Una vecina berazateguense al conocer la noticia publicó un breve texto a través de redes sociales y dijo que reconoció a los hampones ya que a ella también le robaron. Según explicó, fue en agosto que estos entraron a su comercio, le sacaron el auto y quisieron meterse en su vivienda pero no lo lograron. Por otro lado, otros ciudadanos sostuvieron que en la calle 139, a solo dos cuadras, también se repitieron varias entraderas en el último tiempo.