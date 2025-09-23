Detuvieron a delincuente integrante de una peligrosa banda

Luego de un tiroteo y persecución que concluyó con un patrullero averiado. Junto con otros sujetos había participado en un enfrentamiento con la policía el 11 de agosto.
Un peligroso delincuente de 29 años fue detenido por agentes policiales quilmeños tras una intensa investigación iniciada a raíz de un feroz tiroteo y persecución producto de un ilícito en el distrito, que culminó con una patrullero averiado y de milagro con los efectivos ilesos, en tanto que gracias a la detención pudieron recuperar dos vehículos robados y obtuvieron información relevante de esta peligrosa banda criminal.
Los investigadores tuvieron un arduo trabajo, pero lo resolvieron con éxito y el hampón deberá enfrentar los cargos impartidos por la Justicia, además de que tendrá que dar explicaciones por todo el daño causado. Se movían en autos sustraídos en distintos asaltos y sembraron temor en las calles quilmeñas durante largo tiempo, hasta que se enfrentaron con uniformados del Comando de Patrullas e intentaron asesinarlos a sangre fría.
El pasado 11 de agosto, un grupo criminal que se movilizaba a bordo de una camioneta Dodge RAM se topó con los agentes y abrieron fuego de manera indiscriminada. Fue un tiroteo impactante que de milagro no se cobró víctimas fatales y que no dejó heridos, aunque sí mucha conmoción. En plena fuga, lanzaron “miguelitos” sobre la vía pública, dañaron los neumáticos del móvil e impidieron que siguieran tras sus pasos.
Gracias a la intervención de la Fiscalía y al relevamiento de las imágenes de las cámaras de vigilancia, con la posterior recreación del recorrido, tuvieron resultados favorables. A los pocos días del hecho, atraparon a un ladrón de 21 años, identificado en dicha secuencia y, en las últimas horas, hicieron lo propio con otro, de 29. Ambos fueron vistos en aquel episodio y están alojados en la Comisaría 3era de Quilmes.
Esta última captura fue realizada por agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la mencionada seccional y no hubo un nuevo enfrentamiento entre ambas partes. También secuestraron un Ford Focus y un Ford Fiesta, ambos de color blanco, que contaban ambos con pedido de captura. Se llevaron por otro lado tres teléfonos celulares y documentación de interés que será peritada.
El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°7 del Departamento Judicial quilmeño y fue caratulado como “Robo agravado, abuso de armas agravado y encubrimiento agravado”.
