Detuvieron a delincuente integrante de una peligrosa banda

Los investigadores tuvieron un arduo trabajo, pero lo resolvieron con éxito y el hampón deberá enfrentar los cargos impartidos por la Justicia, además de que tendrá que dar explicaciones por todo el daño causado. Se movían en autos sustraídos en distintos asaltos y sembraron temor en las calles quilmeñas durante largo tiempo, hasta que se enfrentaron con uniformados del Comando de Patrullas e intentaron asesinarlos a sangre fría.

El pasado 11 de agosto, un grupo criminal que se movilizaba a bordo de una camioneta Dodge RAM se topó con los agentes y abrieron fuego de manera indiscriminada. Fue un tiroteo impactante que de milagro no se cobró víctimas fatales y que no dejó heridos, aunque sí mucha conmoción. En plena fuga, lanzaron “miguelitos” sobre la vía pública, dañaron los neumáticos del móvil e impidieron que siguieran tras sus pasos.

Gracias a la intervención de la Fiscalía y al relevamiento de las imágenes de las cámaras de vigilancia, con la posterior recreación del recorrido, tuvieron resultados favorables. A los pocos días del hecho, atraparon a un ladrón de 21 años, identificado en dicha secuencia y, en las últimas horas, hicieron lo propio con otro, de 29. Ambos fueron vistos en aquel episodio y están alojados en la Comisaría 3era de Quilmes.

Esta última captura fue realizada por agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la mencionada seccional y no hubo un nuevo enfrentamiento entre ambas partes. También secuestraron un Ford Focus y un Ford Fiesta, ambos de color blanco, que contaban ambos con pedido de captura. Se llevaron por otro lado tres teléfonos celulares y documentación de interés que será peritada.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°7 del Departamento Judicial quilmeño y fue caratulado como “Robo agravado, abuso de armas agravado y encubrimiento agravado”.