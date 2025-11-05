Detuvieron a dos adolescentes por el brutal crimen de un hombre en Claypole

La víctima, identificada como Leandro López, de 35 años, fue abordado por dos sujetos en el cruce del puente de la Avenida Lacaze (Ruta Provincial 4) y Fray Mamerto Esquiú, quienes comenzaron a golpearlo, aparentemente con fines de robo. En el video, se ve que López se defendió con golpes de puños de sus agresores, hasta que cayó al suelo, y uno de ellos lo apuñaló sin piedad, para luego escapar.

El video fue clave para la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 Descentralizada de Almirante Brown, que logró identificar a los autores del hecho. Sin embargo, el móvil continúa siendo un misterio. Con dicha información, se ordenaron los allanamientos de dos viviendas, ubicadas en las calles Uspallata al 500, y Maipú al 400, de esa misma ciudad, donde fueron atrapados los acusados.