Detuvieron a dos adolescentes por el brutal crimen de un hombre en Claypole

Imágenes grabadas por una cámara de vigilancia particular permitieron identificar a los menores de 16 y 17 años, quienes atacaron a la víctima con fines de robo y lo terminaron matando.
Dos adolescentes fueron detenidos por la Policía bonaerense, acusados del brutal crimen de un hombre, ocurrido el domingo pasado, en la localidad de Claypole. La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad particular y ello permitió identificar a los delincuentes. Los detenidos, dos menores de 16 y 17 años, quedaron a disposición del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y serán indagados en las próximas horas, según informaron fuentes judiciales.
La víctima, identificada como Leandro López, de 35 años, fue abordado por dos sujetos en el cruce del puente de la Avenida Lacaze (Ruta Provincial 4) y Fray Mamerto Esquiú, quienes comenzaron a golpearlo, aparentemente con fines de robo. En el video, se ve que López se defendió con golpes de puños de sus agresores, hasta que cayó al suelo, y uno de ellos lo apuñaló sin piedad, para luego escapar.
El video fue clave para la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 Descentralizada de Almirante Brown, que logró identificar a los autores del hecho. Sin embargo, el móvil continúa siendo un misterio. Con dicha información, se ordenaron los allanamientos de dos viviendas, ubicadas en las calles Uspallata al 500, y Maipú al 400, de esa misma ciudad, donde fueron atrapados los acusados.
