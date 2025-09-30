Detuvieron a dos mujeres por intervenir en disputas vecinales

No obstante, la libertad no le duró mucho, ya que a partir del análisis de evidencia fílmica, los investigadores localizaron una Chevrolet Tracker color azul, vinculada al hecho, estacionada en un domicilio de la misma localidad. En el lugar, un hombre de 51 años manifestó ser propietario del rodado y refirió que su pareja había participado de la confrontación, entregando voluntariamente un revólver calibre 32 L marca Taurus con cinco proyectiles percutados y uno intacto en su tambor cargador.

Con toda la información suministrada, a la sospechosa no le quedó otra posibilidad que presentarse sede policial, donde fue reconocida como autora de los disparos y aprehendida. También se dispuso el secuestro del arma de fuego y del vehículo involucrado. Aunque no registraron víctimas como consecuencia de las detonaciones, la investigación quedó a cargo de la UFI n.° 1 de Avellaneda, que dispuso las diligencias de rigor bajo la calificación legal de averiguación de ilícito.

Asimismo, una joven de 28 años terminó capturada por efectivos de la Comisaría 6ta por balear una vivienda del barrio Santo Domingo, en la que resultó herida otra mujer de 34 años, la que le ocasionó una herida cortante en la mano derecha. Tras recibir la denuncia, los uniformados llevaron a cabo un procedimiento de Pitágoras y Arredondo Torres, en el que identificaron al padre de la detenida y encontraron en su habitación dos municiones calibre 40, "el mismo calibre que el utilizado en el hecho", precisó la Policía.

No obstante, no pudieron dar con el arma utilizada en el ataque, como tampoco encontraron al hombre que acompañaba a la mujer en el ataque. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 y el Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. Cabe destacar que la causa quedó caratulada como Abuso de arma y lesiones.