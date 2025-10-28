Detuvieron a pareja que apuñaló a un trapito

La problemática de los cuidacoches es realmente preocupante para los vecinos del distrito, quienes sufren constantes ataques y agresiones cuando no quieren abonar el precio que estos les imponen solamente por dejar sus vehículos estacionados en la calle. Pero casi tan grave como eso son las constantes peleas que se generan a plena luz del día entre los propios trapitos y con consecuencias lamentables como resulta ser este caso.

Lo cierto es que agentes policiales fueron notificados a asistir a un sujeto de unos 50 años que estaba en el centro de Quilmes con heridas profundas de arma blanca. Así es que lo trasladaron de urgencia en una ambulancia del SAME al Hospital Isidoro Iriarte, donde ingresó por el área de urgencias y fue intervenido quirúrgicamente. Actualmente, se encuentra en etapa de recuperación.

El damnificado, que se dedica justamente a cuidar coches en el casco céntrico del distrito, apuntó contra un hombre y una mujer más jóvenes que él, con quienes mantuvo una discusión. Sin embargo, no especificó el motivo de la misma y todo indica que se trataría de la disputa por el territorio, las cuadras “cedidas” a cada uno de ellos y el negocio del supuesto cuidado de coches.

Así las cosas, los agresores fueron identificados atendiéndose en el dispensario de Quilmes, ubicado en la intersección de las calles Marcelo Torcuato de Alvear e Islas Malvinas. Los profesionales médicos dieron aviso a las autoridades y los sindicados fueron trasladados a la Comisaría Primera del distrito, donde quedaron detenidos por el delito de “Tentativa de homicidio”, según la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2.

Es importante resaltar que si bien se notó una baja en la presencia de los trapitos en el centro por el refuerzo de patrullajes, aún queda mucho terreno por ganar. Hace poco más de una semana, dos sujetos se agarraron a trompadas y uno de ellos culminó con heridas en su cabeza por el mismo motivo de disputa.