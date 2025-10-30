Detuvieron a pareja que intentó asaltar una panadería

Se trata de un hecho que no deja de preocupar a los comerciantes del distrito, quienes lidian a diario con situaciones de violencia por parte de malvivientes que con total impunidad se apropian de lo ajeno bajo amenazas y empuñando cuchillos o pistolas. En esta oportunidad, gracias a la repercusión en las plataformas que tuvo el video del intento de robo y la presión generada de los usuarios a raíz de ello, pudieron capturar a dos de los implicados.

Todo comenzó a principios de mes, el 4 de octubre, en una panadería ubicada en la intersección de la avenida Amoedo y Acha. Según se observa en las imágenes de las cámaras del local, una pareja ingresó, realizó algunas preguntas sospechosas y movimientos que hicieron dudar a los presentes. Tras eso, a punta de cuchillo quisieron apropiarse del dinero de la caja y los celulares, pero el joven dueño los echó al arrojarles agua caliente para el mate.

Hicieron la denuncia en la Comisaría 9na de Quilmes y el Juzgado de Garantías N° 3 ordenó una serie de allanamientos en el barrio de La Matera en Solano. Llegaron hasta dichos domicilios luego de recrear el recorrido que hicieron los hampones desde la panadería hasta sus viviendas. Es importante resaltar que iban a bordo de un Gol Trend con otros tres cómplices a bordo, que no fueron capturados.

En los procedimientos lograron aprehender al hombre, mientras que horas más tarde encontraron a la mujer, que se estaba escondiendo en una casa a pocos metros de la suya. Llevaba puesta la misma remera que utilizó y con la cual la identificaron en el video del atraco frustrado. Los operativos fueron realizados con la colaboración de agentes de distintas seccionales policiales de Quilmes y bajo la supervisión de la doctora Mariana Zamaniego, del Departamento Judicial de Quilmes.