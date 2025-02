Detuvieron a sujeto que intentó agredir a una mujer y escupió a la hija

Se trata de un hecho repugnante que conmocionó no solo a las damnificadas, sino a todos los pasajeros y transeúntes que se encontraban en uno de los lugares más concurridos del distrito. Lo cierto es que no dieron mayores precisiones sobre si hubo una discusión previa o si se conocían, pero los testigos indicaron que fue un intento de robo. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y piden una sanción ejemplar para el violento.

Todo comenzó en la estación de Quilmes y fue realmente angustiante. La situación se dio cuando la mujer damnificada estaba junto con su hija comprando en el kiosco que se encuentra a un costado del andén. De un instante para otro, según su testimonio, se vio sorprendida por un sujeto que la increpó desde atrás y la quiso golpear ante la atenta mirada de todos los ciudadanos que estaban a los alrededores.

Ella se defendió, comenzó a gritar y, en ese lapso, su pequeña hija se asustó. El agresor, como si fuese poco, escupió a la niña y, para evitar ser atrapado por los pasajeros y las autoridades, salió corriendo y se metió a una formación del tren que iba en dirección a Plaza Constitución y que justo llegó a la plataforma. Entró corriendo, se cerraron las puertas y la formación inició su marcha. Sin embargo, personal de seguridad de Trenes Argentinos y de la Patrulla Urbana estaban al tanto.

Por dicho motivo, se pusieron en contacto y, al llegar a la otra estación, Bernal, frenaron la marcha, lo buscaron y lo detuvieron. No se quiso bajar y opuso resistencia, pero con los datos e identificación por su ropa, lo trasladaron a la Comisaría Segunda de Quilmes, ubicada a tan solo 100 metros del lugar de la captura. No brindó su testimonio, decidió no hablar y quedó a disposición de la Justicia.

A la madre y a la pequeña las contuvieron en el lugar debido al momento de tensión y el estado de conmoción por el cual atravesaban. Cabe destacar que no indicó si lo conocía de antes, pero los transeúntes dijeron que este la tomó por sorpresa y quiso robarle la cartera. Sin embargo, todo se dio muy rápido y, cuando se quisieron dar cuenta, el sujeto ya estaba a bordo del tren para emprender su fuga.

Así las cosas, presentaron la denuncia correspondiente y esperan que le pongan en principio una restricción perimetral para que no se vuelva a acercar o que le quepa una sanción ejemplar por atacar con total impunidad a una mujer en la vía pública.