La policía detuvo a 42 motociclistas que participaron de un funeral "tumbero"

sUna caravana de motociclistas avanzó por la ciudad balnearia rumbo al Cementerio Parque Municipal, algunos ramos de "contramano" y disparando tiros al aire, La Policía montó un fuerte operativo.
Un cortejo fúnebre en la ciudad de Mar del Plata reunió cerca de un centenar de motociclistas, hubo disparos al aire y todo terminó en un fuerte operativo policial que secuestró 42 motos tras una serie de persecuciones en el Cementerio Parque Municipal.
En este contexto, la Justicia realizó imputaciones por maniobras temerarias, resistencia a la autoridad y hasta el hallazgo de una moto con pedido de secuestro activo por robo agravado.
El hecho ocurrió cuando el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Municipal (COM) detectó una caravana de aproximadamente 100 motocicletas que avanzaba por distintas arterias de la ciudad rumbo al Cementerio Parque. Las cámaras registraron maniobras peligrosas, circulación en contramano, ocupación de ambos carriles de la calle y disparos al aire.
Uniformados de Infantería, Caballería y el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a efectivos de Tránsito y Patrulla Municipal, se desplegaron para bloquear los accesos al predio antes de que la caravana ingresara.
Una vez dentro del cementerio, la situación se mantuvo bajo vigilancia. Finalizada la ceremonia de sepultura, un grupo de aproximadamente 30 motociclistas intentó abandonar el predio por los sectores laterales, eludiendo las salidas habilitadas donde aguardaba el personal policial.
La maniobra terminó con un operativo de persecución dentro de las propias instalaciones del cementerio. En total, las fuerzas de seguridad lograron el secuestro de 42 motos que fueron trasladadas mediante carretones al predio municipal para la verificación de sus numeraciones registrales.
Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada (UFIJE) de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, no se adoptó temperamento restrictivo contra los ocupantes. Se labraron actuaciones por infracción a los artículos 74 inciso A y 78 del Decreto Ley 8031/73 y, posteriormente, los tres fueron liberados bajo caución juratoria conforme al artículo 119.