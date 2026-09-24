La policía detuvo a 42 motociclistas que participaron de un funeral "tumbero"

Una vez dentro del cementerio, la situación se mantuvo bajo vigilancia. Finalizada la ceremonia de sepultura, un grupo de aproximadamente 30 motociclistas intentó abandonar el predio por los sectores laterales, eludiendo las salidas habilitadas donde aguardaba el personal policial.

DESPEDIDA TUMBERA EN MAR DEL PLATA: 42 MOTOS SECUESTRADAS TRAS DISPAROS Y PERSECUCIONES



Un cortejo fúnebre hacia el Cementerio Parque de Mar del Plata derivó en un fuerte operativo de seguridad luego de que cerca de 100 motociclistas fueran detectados realizando maniobras… pic.twitter.com/gGx9KjK7p7 — MDZ Mendoza (@mdz_radio) September 24, 2026

La maniobra terminó con un operativo de persecución dentro de las propias instalaciones del cementerio. En total, las fuerzas de seguridad lograron el secuestro de 42 motos que fueron trasladadas mediante carretones al predio municipal para la verificación de sus numeraciones registrales.

Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada (UFIJE) de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, no se adoptó temperamento restrictivo contra los ocupantes. Se labraron actuaciones por infracción a los artículos 74 inciso A y 78 del Decreto Ley 8031/73 y, posteriormente, los tres fueron liberados bajo caución juratoria conforme al artículo 119.