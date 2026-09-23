Se trata de un colmillo completo de 2,34 metros perteneciente a la especie Notiomastodon platensis, con una antigüedad de unos 500.000 años.
El Museo Paleontológico de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, presentó el hallazgo del colmillo más largo registrado en Sudamérica, de la especie Notiomastodon platensis, de 2,34 metros, con una antigüedad de unos 500.000 años.
La pieza fue extraída de la estancia “El Silencio” en la zona de Bajo del Tala, dentro del partido de San Pedro y que por su tamaño excepcional y su estado de conservación ubican este hallazgo entre los más importantes del registro fósil prehistórico del continente.
Con 2,34 metros de longitud medidos sobre la curvatura externa, 20 centímetros de diámetro en su base y unos 10 centímetros en el extremo, la defensa supera todos los antecedentes registrados para la especie Notiomastodon platensis (nombre científico de este mastodonte sudamericano) en cualquier país del continente.
El equipo revisó bibliografía de Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, sin encontrar un precedente comparable.
El registro anterior más importante era una mención del naturalista Florentino Ameghino del año 1876, que describía una defensa de 2,05 metros.
El nuevo hallazgo la supera por casi 30 centímetros. La única referencia cercana en el continente proviene de Colombia (Agualinda, Norte de Santander), donde se documentó una defensa de 1,86 metros: todavía muy por debajo de la pieza hallada en San Pedro.
Las dimensiones de la defensa corresponden a un ejemplar adulto con un desarrollo inusual respecto de otros registros de la especie y de la región.
El estudio de la microestructura de la dentina puede aportar datos sobre el crecimiento de estos animales en la región pampeana. La dentina es el tejido duro que compone el interior de los colmillos y dientes de los mamíferos. Su microestructura puede revelar información sobre el crecimiento y la biología de un animal.
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