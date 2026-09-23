El registro anterior más importante era una mención del naturalista Florentino Ameghino del año 1876, que describía una defensa de 2,05 metros.

El nuevo hallazgo la supera por casi 30 centímetros. La única referencia cercana en el continente proviene de Colombia (Agualinda, Norte de Santander), donde se documentó una defensa de 1,86 metros: todavía muy por debajo de la pieza hallada en San Pedro.

Las dimensiones de la defensa corresponden a un ejemplar adulto con un desarrollo inusual respecto de otros registros de la especie y de la región.

El estudio de la microestructura de la dentina puede aportar datos sobre el crecimiento de estos animales en la región pampeana. La dentina es el tejido duro que compone el interior de los colmillos y dientes de los mamíferos. Su microestructura puede revelar información sobre el crecimiento y la biología de un animal.