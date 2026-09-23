Provincia de Buenos Aires: en qué localidades habrá feriado este jueves 24 de septiembre

Los trabajadores del Banco Provincia tendrán este jueves día no laborable en nueve localidades bonaerenses.

En 2026, la normativa bonaerense estableció esa fecha como día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para la industria, el comercio y las restantes actividades, en cambio, se trata de un feriado optativo.

El viernes 25, en tanto, habrá otras tres localidades con una jornada especial. La fecha permitirá, en estos casos, conformar un fin de semana largo de tres días. Merlo celebrará a Nuestra Señora de la Merced, patrona del distrito. Aunque la festividad se conmemora el 24 de septiembre, el asueto fue trasladado al viernes.

También tendrán descanso los habitantes de San Emilio, en General Viamonte, y Bayauca, en Lincoln. Ambas localidades celebran sus aniversarios fundacionales y tienen sus orígenes en 1893, cuando la llegada del ferrocarril comenzó a dar forma a estos dos pueblos.