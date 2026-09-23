Provincia de Buenos Aires: en qué localidades habrá feriado este jueves 24 de septiembre

Se debe a la celebración del Día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de varios distritos de la Provincia. Quiénes podrán disfrutar del día no laborable.
Los trabajadores de nueve localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán día no laborable este jueves 24 de septiembre, debido a la celebración de sus fiestas patronales.
Según el calendario oficial del Banco Provincia, esa jornada será considerada feriado local en distintos puntos del territorio bonaerense.
Las localidades donde habrá día no laborable son Tres de Febrero, General Guido, General Lavalle, Mercedes, Colón, Ensenada, Chascomús, Bahía Blanca y Pergamino.
El 24 de septiembre se celebra el Día de Nuestra Señora de la Merced, una advocación mariana que es patrona de distintas localidades de la Provincia.
En 2026, la normativa bonaerense estableció esa fecha como día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para la industria, el comercio y las restantes actividades, en cambio, se trata de un feriado optativo.
El viernes 25, en tanto, habrá otras tres localidades con una jornada especial. La fecha permitirá, en estos casos, conformar un fin de semana largo de tres días. Merlo celebrará a Nuestra Señora de la Merced, patrona del distrito. Aunque la festividad se conmemora el 24 de septiembre, el asueto fue trasladado al viernes.
También tendrán descanso los habitantes de San Emilio, en General Viamonte, y Bayauca, en Lincoln. Ambas localidades celebran sus aniversarios fundacionales y tienen sus orígenes en 1893, cuando la llegada del ferrocarril comenzó a dar forma a estos dos pueblos.
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