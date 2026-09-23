Como cada año, la Fiesta tendrá como eje a la producción frutihortícola. En esta edición, la flor elegida para representarla es la Alstroemeria, conocida popularmente como Lirio de Campo, una especie reconocida por sus colores vibrantes y su elegancia, y asociada a valores como la amistad, la lealtad y el afecto.

La agenda también incluirá el tradicional desfile de carrozas, que se realizará el sábado 10 de octubre a las 19, con una propuesta que combina flores, creatividad y el trabajo de instituciones y organizaciones de la comunidad. El domingo 11 será el turno de la elección de embajadoras y embajadores de la Fiesta Nacional de la Flor.

Además de los espectáculos pagos, habrá actividades culturales y propuestas gratuitas para disfrutar en familia, junto con espacios gastronómicos y diferentes alternativas vinculadas con la producción y la identidad de la celebración.

La Fiesta Nacional de la Flor se realiza desde 1964 y se convirtió en una de las actividades tradicionales de la primavera bonaerense. Cada año, el Predio Floral reúne a productores, expositores, instituciones, artistas y visitantes de distintos puntos del país alrededor de una celebración que tiene a la floricultura como protagonista.