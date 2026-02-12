Show de rock en la plaza San Juan Bautista de Florencio Varela

Sobre el espectáculo que será con entrada libre y gratuita, César Valdivieso -coordinador del programa- consideró "fundamental dar a conocer a artistas del distrito, generar una interrelación fluida entre ellos y la comunidad". "Los y las jóvenes aprenden a tocar instrumentos, pero también forman grupos con los que después realizan estos espectáculos", agregó.

Ariadna Silguero, vocalista de Cuatro de Corazones, valoró "la posibilidad de compartir una parte de lo que somos". "La música es un lugar de encuentro y mostrarla abre una puerta a que otras personas conecten con diferentes maneras de ver el mundo", describió.

"Las propuestas del Municipio ayudan a la gente a encontrar algo que les apasiona. Gracias a esto, desarrollamos vínculos con quienes tienen intereses similares y crecemos en conjunto", subrayó la intérprete.

"Facilitarnos la plaza para desenvolvernos es inigualable. Nos dan un espacio donde expresarnos y confían en nuestras capacidades", aseguró Jerónimo Chaparro, cantante de KeratoKono.