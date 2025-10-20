Detuvieron a un concejal libertario electo acusado de violencia de género

El hecho de violencia de género ocurrió en el campo "Mi Viejo", ubicado en el Camino Once Bocas, en la zona rural de San Vicente. Según fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas Rurales (CPR) y del Comando de Patrullas San Vicente acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un conflicto familiar y detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien manifestó haber mantenido una discusión con Contreras, su pareja, y que éste habría efectuado dos disparos dentro de la vivienda. Durante la inspección, el personal policial halló una pistola calibre 9 milímetros, vainas servidas y signos de desorden en el interior del inmueble, particularmente en el baño de la planta baja.

Contreras, de 51 años y propietario de la cadena Lácteos Mi Viejo, encabezó la lista de concejales de LLA en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre y debe asumir su escaño en el Concejo Deliberante de San Vicente el próximo 10 de diciembre. Un video grabado presuntamente por la víctima ha circulado en redes sociales. En el mismo, se puede ver al concejal electo con el torso desnudo y en calzoncillos, discutiendo.

En el lugar, la policía halló una pistola calibre 9 milímetros con vainas servidas en el baño de la planta baja, así como también desorden general dentro de la vivienda, lo cual motivó que se elevaran las actuaciones correspondientes. El arma estaba debidamente registrada, confirmaron las autoridades. La Fiscalía Descentralizada de San Vicente, a cargo de la doctora Karina Guyot, ordenó el traslado de Contreras a la Comisaría 1ra., imputado en una causa caratulada "Amenazas agravadas"; mientras que la joven fue llevada a la Comisaría de la Mujer y la Familia en Alejandro Korn para brindar su testimonio.

En la última semana, en Argentina se registraron al menos 12 femicidios y un transfemicidio, de acuerdo al recuento de varias ONG dedicadas a luchar contra la violencia de género. En lo que va del año, se registraron al menos 196 femicidios, lo que representa uno cada 35 horas, según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).