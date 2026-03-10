Detuvieron a una familia que manejaba un desarmadero ilegal en Varela

Fue después de que el jefe de familia amenazó a los policías con dispararles y romperles las piernas con una maza y que sus hijos y un empleado intentaran liberarlo. La madre también adoptó una actitud hostil.
Un desarmadero ilegal de Florencio Varela era manejado por una familia que terminó detenida, junto a sus empleados, al amenazar violentamente con un maza y con disparar a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que realizaban un allanamiento que terminó con la aprehensión de seis personas y la incautación de diversas piezas como baterías, llantas y hasta el block de un motor.
Todo pasó en el local llamado Reciclados Martín e Hijos, ubicado en Avenida Eva Perón y Monseñor Bartolomé de las Casas, hasta donde llegaron agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) que realizaban inspecciones en talleres y metaleras.
Lejos de tener una actitud colaborativa con los uniformados, el dueño, la esposa, los hijos y los empleados respondieron con vehemencia. La primera en tener un comportamiento hostil y reticente fue la mujer de 44 años.
Después, el propio propietario, de 50 años, intimidó a los agentes con dispararles y luego tomó una maza con la que indicó que les rompería las piernas, por lo que fue reducido.
Luego, el episodio escaló cuando los hijos, una mujer de 25 años y tres varones de 19 y 25, junto a un empleado de 32, trataron de liberar al hombre que fue reducido por los agentes.
En el accionar, se comprobó que el lugar no contaba con habilitación municipal ni libro de control policial, además, a simple vista, hallaron autopartes y materiales no ferrosos, así como una chapa patente con pedido de secuestro.
En ese marco, los policías se comunicaron con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, que intervino por el delito de infracciones del Registro Unico de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC).
Asimismo, dieron cuenta a la citada UFI, por el delito de amenazas, atentado y resistencia a la autoridad, que dispuso la detención de las seis personas implicadas.
En tanto, incautaron un block de motor de motocicleta con numeración suprimida, otro block con pedido de secuestro y otros elementos de interés para la causa, a la que se agregó el delito de encubrimiento con ánimo de lucro.
