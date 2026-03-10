Detuvieron a una familia que manejaba un desarmadero ilegal en Varela

Luego, el episodio escaló cuando los hijos, una mujer de 25 años y tres varones de 19 y 25, junto a un empleado de 32, trataron de liberar al hombre que fue reducido por los agentes.

En el accionar, se comprobó que el lugar no contaba con habilitación municipal ni libro de control policial, además, a simple vista, hallaron autopartes y materiales no ferrosos, así como una chapa patente con pedido de secuestro.

En ese marco, los policías se comunicaron con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, que intervino por el delito de infracciones del Registro Unico de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC).

Asimismo, dieron cuenta a la citada UFI, por el delito de amenazas, atentado y resistencia a la autoridad, que dispuso la detención de las seis personas implicadas.

En tanto, incautaron un block de motor de motocicleta con numeración suprimida, otro block con pedido de secuestro y otros elementos de interés para la causa, a la que se agregó el delito de encubrimiento con ánimo de lucro.