Tiroteo en una "pool party" deja un saldo de un muerto y dos detenidos

En el reporte policial se detalló que había “encargados de la sustracción violenta de los rodados, proveedores de armas y documentación, sujetos dedicados a la adulteración de los rodados, choferes y responsables de la administración de los fondos producto de ilícito”.

En la investigación se comprobaron al menos 15 hechos, lo que llevó a la Justicia a dictar 33 órdenes de allanamiento. En total, en esos procedimientos se detuvo a 15 personas.

Respecto del operativo de la "pool party "en 9 de Abril, se activó porque, en medio de la investigación, los efectivos obtuvieron el dato de que en la quinta estaban dos de los sospechosos buscados.

El Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresó a esa propiedad y rápidamente se produjo un tiroteo. Los efectivos dispararon y el sospechoso, que saltó al vacío y cayó herido con balazos en la cabeza y el pecho, murió.

El fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años, que tenía antecedentes, una orden de captura vigente y que el arma que llevaba también figuraba como robada. Los detenidos son Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, quienes serán indagados en las próximas horas.