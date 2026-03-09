Provincia |

Atletas de Parabadminton reúnen fondos para competir en Francia

El equipo argentino participará en un torneo en la nación europea, como preparación de cara al Parasudamericano. Está integrado por tres atletas varelenses, Jonathan Torres, Jonatan Mattos y Micaela Delgado, que lanzaron rifas para costear el viaje y la estadía.

El equipo argentino de Parabadminton se entrena fuertemente, junto al entrenador Facundo Javier, en pos de un importante torneo en Francia, previsto entre el 15 y el 20 de junio, a modo de preparación del ParaSudamericano multidisciplinario, que se desarrollará del 5 al 16 de julio en Colombia. Serán tres atletas varelenses y el entrenador también oriundo del distrito, todos tirando de la soga por un mismo sueño y además con la premura económica por los fuertes costos que afrontarán para el certamen europeo, dado que sacaron un lote de rifas para vender y costear aunque sea una parte de la travesía francesa.

Los deportistas de Florencio Varela clasificados a Francia son Jonathan Torres, Jonatan Mattos y Micaela Delgado, junto al entrenador Facundo Javier, quienes llevan a cabo su puesta a punto en el Polideportivo Municipal La Patriada con cuatro estímulos semanales en la cancha y tres de gimnasio.

Quienes deseen comprar números y conocer los premios que otorgarán a los ganadores, pueden comunicarse con Torres al 11-5782-3459.

"Estamos muy emocionados por el compromiso que afrontaremos en Francia, al cual hemos clasificado, y que nos servirá como buena preparatoria por si acaso somos convocados al ParaSudamericano en Colombia. Pero es tanto el dinero que hay que reunir, que nos vimos obligados a hacer rifas para ayudar a costear viaje y estadía", contó Torres a este medio.

El protagonista hizo hincapié en "el enorme sacrificio que hace el equipo, porque todos los integrantes trabajan y estudian" pero agregó que "siempre con mejorías en pos de dejar al Parabádminton bien arriba a nivel internacional".

