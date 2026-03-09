Atletas de Parabadminton reúnen fondos para competir en Francia

Los deportistas de Florencio Varela clasificados a Francia son Jonathan Torres, Jonatan Mattos y Micaela Delgado, junto al entrenador Facundo Javier, quienes llevan a cabo su puesta a punto en el Polideportivo Municipal La Patriada con cuatro estímulos semanales en la cancha y tres de gimnasio.

Quienes deseen comprar números y conocer los premios que otorgarán a los ganadores, pueden comunicarse con Torres al 11-5782-3459.

"Estamos muy emocionados por el compromiso que afrontaremos en Francia, al cual hemos clasificado, y que nos servirá como buena preparatoria por si acaso somos convocados al ParaSudamericano en Colombia. Pero es tanto el dinero que hay que reunir, que nos vimos obligados a hacer rifas para ayudar a costear viaje y estadía", contó Torres a este medio.

El protagonista hizo hincapié en "el enorme sacrificio que hace el equipo, porque todos los integrantes trabajan y estudian" pero agregó que "siempre con mejorías en pos de dejar al Parabádminton bien arriba a nivel internacional".