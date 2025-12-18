Provincia |

Kicillof se reunió con empresarios pymes en la gobernación

El gobernador bonaerense encabezó una reunión con representantes del entramado productivo con el objetivo de intercambiar miradas, diagnósticos y propuestas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves una reunión con empresarios y empresarias pymes y representantes del entramado productivo bonaerense. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos frente a uno de los ataques más graves de nuestra historia contra el tejido productivo y la matriz industrial argentina: confluyen el objetivo explícito de desindustrializar el país y un discurso cruel de absoluta indiferencia frente a los despidos y el cierre de empresas”.

Ahora el Gobierno nacional plantea una reforma de la Ley laboral que no trae nada bueno para los argentinos: es un paso más de un plan que apunta a destruir el poder adquisitivo de los trabajadores y a facilitar los despidos”, sostuvo el gobernador y agregó: “Si esto se concreta, el consumo va a seguir derrumbándose y las pymes bonaerenses no van a tener a quién venderle”.

El encuentro se desarrolló como un espacio de diálogo sobre la situación actual del sector productivo, con el objetivo de intercambiar miradas, diagnósticos y propuestas frente a la caída de la producción y el consumo de las pymes.

Por su parte, Costa afirmó: “Este encuentro mano a mano con protagonistas del sector productivo es fundamental para realizar un diagnóstico común y seguir buscando instrumentos que favorezcan a nuestras pymes, ante un contexto sumamente crítico por consecuencia de las políticas del Gobierno nacional”. “Ni los empresarios pymes, ni los trabajadores, ni el pueblo bonaerense quiere este modelo económico: esto no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires”, agregó.

De la actividad participaron más de 80 empresarios del sector textil, indumentaria, construcción, energía, industria manufacturera, metalmecánica y tecnología del conocimiento, entre otros.

En tanto, Rodríguez señaló: "Estamos en un momento difícil para el sector, con una apertura importadora y un aumento de costos que afectan de lleno a nuestras pymes: por eso es clave fomentar estos encuentros de diálogo directo entre productores, empresarios y el Estado provincial para trazar un camino de acción en conjunto".

Por último, Kicillof remarcó: “Nos oponemos a este modelo tanto desde lo político como desde lo institucional: nuestra provincia es productiva y no puede permitir que se profundicen las medidas que nos llevan al exterminio de la industria nacional". “Necesitamos que las pymes sean un actor que tenga una voz cada día más potente para defender la producción y el trabajo de los y las bonaerenses”, concluyó.

Estuvieron presentes el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la subsecretaria de Industria y PyMEs, Mariela Bembi; su par de Desarrollo Comercial e Inversiones, Ariel Aguilar; y la presidenta del Fogaba, Verónica Wejchenberg.

Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina

Edición Nro. 15739

 

