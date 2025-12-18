Gabriel Migueltorena, el nuevo técnico de Lugano

“Le damos la bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente del Naranja, con el compromiso y la responsabilidad que representa nuestra camiseta”, publicó Atlético Lugano en sus redes para recibir al nuevo timonel.

El flamante DT naranja, de 42 años, expone en sus antecedentes un par de pasos por El Porvenir. Es que el primer ciclo se dio en 2022, que lo hizo en dupla con Javier Satanás Páez, mientras que luego en 2024, también se dio en dúo, pero junto a Horacio Fabregat.

Para Migueltorena tomar a Lugano representa todo un desafío, puesto que el equipo de Tapiales viene precedido de un pobre campaña en la temporada 2025. Terminó en el undécimo puesto de la Zona A con 26 puntos (seis ganados, ocho empates y diez derrotas). Además, fueron tres los entrenadores que pasaron por el Naranja, con el Morrón Jorge Benítez desde el arranque pero desde la duodécima fecha fue reemplazado por Mariano Ferrero, que sólo estuvo tres partidos al frente, y allí arribó Javier Neto, quien terminó la temporada.