Fernando Espinoza: "Desde La Matanza decimos NO a la ley de esclavitud laboral de Milei"

La Matanza, Capital Nacional del Trabajo y la Producción, estuvo presente en la multitudinaria movilización contra la reforma laboral. Participaron las centrales sindicales, organizaciones sociales y una amplia representación del pueblo trabajador que rechaza un modelo de país basado en el ajuste, la exclusión y la pérdida de derechos. En este sentido, Fernando Espinoza expresó: “Ir contra las trabajadoras y los trabajadores es ir contra el pueblo argentino”.

“La reforma laboral de Milei no posibilita la creación de empleo, lo precariza, baja los salarios, quita derechos y hace retroceder conquistas históricas”, advirtió Fernando Espinoza y remarcó: “Esta reforma destruye el salario, hace caer el consumo y anula las chances de sostener o contratar más empleo”.

“En La Matanza tenemos cientos de miles de trabajadores que día a día la pelean en nuestras más de 7500 industrias, empresas, comercios, PyMEs y en cada sector del distrito”, indicó Fernando Espinoza y subrayó: “La reforma laboral de Milei no solo no genera ningún beneficio para las trabajadoras y los trabajadores, sino que las y los perjudica”.

“Lo que genera empleo en Argentina y en cualquier parte del mundo es la recuperación de la producción y del consumo. En lugar de pensar alternativas para mejorar esto, el gobierno de Milei sigue en el camino de la destrucción”, afirmó Espinoza.

“Para toda empresa, lo mejor es que recuperemos el consumo en general y las grandes inversiones del Estado; así es como se reactiva la economía y se favorece al sector empresario”, aseguró el dirigente y remarcó: “No podemos seguir permitiendo que se perjudique la estabilidad y la calidad de vida de las argentinas y los argentinos”.

Para finalizar, Fernando Espinoza señaló: “Le pedimos a Milei que deje de bajarle impuestos a los ricos, disminuirle el salario a las trabajadoras y los trabajadores y de quitarle sus derechos. Necesitamos que la Argentina vuelva a ser potencia y se logra con trabajo, producción e industria”, y concluyó: “Este no es el rumbo, hay otro camino, y es de la mano de las trabajadoras y trabajadores, unidos, por la Argentina que queremos”.