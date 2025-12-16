Dock Sud sufrió algunas bajas en su plantel para la temporada 2026

En ese sentido, en cuanto a las individualidades, Mesa disputó 19 partidos durante la última grilla y anotó dos goles pero, a fines de marzo, sufrió una fractura de peroné en su pierna izquierda, y esa lesión lo dejó varios meses fuera de la competencia, algo que complicó su labor, más allá que fue un acompañamiento trascendental para la plantilla al momento de afrontar los desafíos en el terreno en la tercera divisional del fútbol argentino.

El delantero se despidió en sus redes sociales de la siguiente manera: "Toca despedirme después de tres años del lugar donde me sentí en casa, mi barrio, el club que me dio la oportunidad de cumplir uno de mis sueños. Quiero agradecer a todos mis compañeros a lo largo de este tiempo, a los utileros, cuerpos técnicos, kinesiólogos y dirigentes".

Y en otro tramo de su publicación escribió: "A los hinchas, gracias por el apoyo y el cariño que me brindaron siempre. Me hubiese gustado poder darles muchas más alegrías, pero que no quede duda de que cada vez que me tocó, dejé todo. Muchas gracias por todo, Dock Sud. Fui muy feliz vistiendo esta camiseta, siempre en mi corazón".

El volante Ezequiel González y el arquero Román Sanz, en tanto, tuvieron menos participación en la temporada. y también confirmaron su salida del club a través de un post en sus respectivas cuentas de Instagram, donde manifestaron su agradecimiento por el vínculo a lo largo de este tiempo, a la espera de nuevos desafíos en el corto plazo.

Por el lado del Azul y Oro, por lo pronto, la expectativa radica en ganar confianza para lo que será una competencia compleja en la B Metropolitana, con el sueño de ir por el gran ascenso a la Primera Nacional después de un 2025 en baja, en el que la pelea en realidad estuvo en la permanencia, tras un positivo Apertura y un dificultoso Clausura.