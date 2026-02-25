Dos detenidos acusados de cometer robos en Varela

La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Campo de Mayo de la mencionada fuerza de seguridad concretó las aprehensiones, en el marco de 14 procedimientos realizados en distintos puntos del Conurbano Sur.

En el allanamiento, los uniformados incautaron material de importancia para la causa como una una pistola ametralladora Uzi calibre 9 milímetros con cargador de 30 proyectiles y una pistola Bersa TPR9 sin numeración visible. Además, se secuestraron tres cargadores, 137 municiones de calibres 9 milímetros, 380 y 40, y un arma de aire comprimido.

Asimismo, encontraron plantas de marihuana con un peso total de 5 kilos 390 gramos, dos teléfonos celulares y herramientas que, según la pesquisa, habrían sido utilizadas en los hechos investigados.

En otro orden, la Comuna de Florencio Varela, mediante los dispositivos urbanos de visualización, informó que agentes del Centro de Monitoreo Municipal identificaron a un grupo de individuos que forzaban la puerta de un vehículo estacionado en la vía pública en Villa Aurora.

De inmediato, los operadores alertaron a las fuerzas de seguridad, que arribaron rápidamente al lugar y aprehendieron a los cuatro sujetos. Además, los uniformados se encontraron con una situación especial, ya que constataron que el rodado poseía un pedido de secuestro activo por robo, registrado en setiembre del año pasado. Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría Segunda del distrito para iniciar las actuaciones correspondientes.