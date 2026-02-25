Christian Doce representará a la región en el Turismo Carretera 2000

Dose ingresará al Turismo Carretera 2000 durante la fecha pampeana, tras adquirir tres autos al CMG Racing y luego de brillar en la Clase Super del Turismo Internacional y ser campeón con 3 poles, 8 podios y la victoria en el GP Coronación.

Respecto del Turismo Carretera 2000, había postergado su inicio en La Plata y la directiva decidió de lleno dar aceleración a la primera fecha en el trazado de La Pampa -situado a 10 kilómetros de la capital provincial, Santa Rosa- con el Turismo Pista, pero el calendario viene interesante junto a otras categorías: el 29 de marzo visitará junto al TC la provincia de Neuquén y se encontrarán nuevamente con el Turismo Pista el 10, 11 y 12 de abril en Concordia, Entre Ríos.