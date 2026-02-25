Christian Doce representará a la región en el Turismo Carretera 2000

El piloto de Canning participará en la prueba inaugural del calendario 2026, que se disputará este fin de semana en Toay, La Pampa. Se espera que en las próximas fechas se sumen sus hijos Juan Manuel, Bautista y Darío.
El Turismo Carretera 2000 abrirá el calendario 2026 este fin de semana, junto al Turismo Pista en Toay, La Pampa, tras haber postergado un mes el inicio del certamen. La pista pampeana será un desafío enorme para el equipo Dose Competición, ya que se trata del trazado más veloz del país y el piloto de Canning Christian Dose será protagonista con el Citroën y se espera que en las próximas fechas se sumen sus hijos Juan Manuel, Bautista y Darío Dose, más el bonaerense Mauro Rial, quien compite en TC Pista Mouras.
Dose ingresará al Turismo Carretera 2000 durante la fecha pampeana, tras adquirir tres autos al CMG Racing y luego de brillar en la Clase Super del Turismo Internacional y ser campeón con 3 poles, 8 podios y la victoria en el GP Coronación.
Respecto del Turismo Carretera 2000, había postergado su inicio en La Plata y la directiva decidió de lleno dar aceleración a la primera fecha en el trazado de La Pampa -situado a 10 kilómetros de la capital provincial, Santa Rosa- con el Turismo Pista, pero el calendario viene interesante junto a otras categorías: el 29 de marzo visitará junto al TC la provincia de Neuquén y se encontrarán nuevamente con el Turismo Pista el 10, 11 y 12 de abril en Concordia, Entre Ríos.
