Un peruano fue asesinado en Quilmes por dos connacionales, los que fueron detenidos

Todo comenzó en la intersección de las calles 812 y 887, donde un auto Ford Escort entró en la zona seguido por una camioneta Volkswagen Suran de color azul. Desde el primer vehículo, obligaron a descender a un hombre y lo asesinaron. Ambos vehículos huyeron rápidamente de la escena, dejando el cuerpo sin vida en la vía pública

En ese contexto, tras el relevamiento de cámaras particulares y del sistema de monitoreo municipal, los encargadas de la investigación lograron identificar la patente de correspondiente a la Suran azul (OUF-934), mientras que el sistema de alertas del anillo digital permitió dar con el rodado en el cruce de Avenida 12 de Octubre y Camino General Belgrano.

Luego, personal policial efectuó un seguimiento encubierto que culminó en Catamarca y 399 bis, donde procedió a la interceptación y detención de los ocupantes del rodado.

En tanto, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 ordenó la identificación de las antenas que utilizaron los teléfonos secuestrados, la cual arrojó un resultado contundente, ya que ambos dispositivos se activaron en la zona y hora exacta del crimen.

Asimismo, los uniformados concretaron el secuestro del Volkswagen Suran azul; una llave duplicada de un Ford Escort (presuntamente implicado en el traslado de la víctima); tres celulares y dos billeteras

Por ahora los motivos que desencadenaron el asesinato son un misterio. Igualmente, no descartan un ajuste de cuentas interno, dada la logística empleada y el origen común de los implicados, aunque por el momento la causa está caratulada simplemente como Homicidio.