Dos detenidos en Lanús acusados de contrabando de zapatillas

Los implicados comercializaban las zapatillas, que resultaban ser imitaciones de las originales, a precios muy elevados, solo con opción en línea y con envíos a domicilio. En ese marco, personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos determinó que la organización confeccionaba los objetos en sendos talleres clandestinos de imitaciones que infringía la Ley Nacional 22.362 (Ley Nacional de Marcas y Designaciones), mientras que el restante se encontraba vinculado al contrabando de zapatillas desde Brasil, que incumplía la Ley 22.415 (Código Aduanero).

En lo que respecta a Lanús, los uniformados encontraron dos depósitos de calzados, ambos propiedad de dos hombres, Arturo Tabyryan y Hrant Tabyryan, hijo y padre, respectivamente, al tiempo que se detectaron dos fábricas de zapatillas falsas, ambas ubicadas en La Matanza, precisamente en Villa Celina y Villa Madero.

La primera era regenteada por un hombre identificado como Tabra Quispe Glider Ronal y la administración del segundo inmueble estaba a cargo de una pareja compuesta por Luciana Maribel González Galeano y Milciades Torres Portillo. La mercadería se almacenaba hasta ser despachada y las transacciones se realizaban mediante viajes de aplicación, envíos por correo y prácticas online, por lo que el contacto entre el cliente y el comerciante se efectuaba vía mensajes.

El Juzgado en lo Criminal y Correccional de Morón, a cargo de Juan Manuel Culotta, concedió cuatro órdenes de allanamiento en los lugares mencionados y se concretaron las detenciones de los implicados.

En ese marco trascendió que las zapatillas halladas en La Matanza eran apócrifas y que los elementos incautados en la localidad de Valentín Alsina eran mercadería de contrabando proveniente de Brasil. Por eso, lograron las capturas de Brian Francisco Pineda Rivera, Gisela Rojas, Griselda Belén Sanco y Matías Mercado.

Durante los operativos, los uniformados secuestraron unos 8.300 pares de zapatillas marcas Nike, Adidas, Puma, Converse, Vans, All Star y Caterpillar, 11.735 capellanas de zapatillas, 14 máquinas de corte, una máquina de corte digital de tamaño industrial, tres impresoras de tamaño industrial anexadas a computadoras, cuatro estampadoras, siete máquinas tejedoras anexadas a computadoras, dos bordadoras y 220 remeras truchas, entre otros elementos de relevancia para el caso.

En Lanús fueron encontrados dos empleados en situaciones laborales normales, aunque no declarados, con una jornada laboral de 8 horas y un sueldo aproximado de 800 mil pesos. En La Matanza, había 31 trabajadores informales, que generalmente ingresaban a su puesto de 8 a 21 en condiciones paupérrimas y con muy baja remuneración, y un promedio de 400 mil pesos mensuales. Todos los apresados fueron imputados por los delitos de infracción a las leyes 22.362 y 22.415.