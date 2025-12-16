Egresaron los estudiantes de los Institutos de Enseñanza Artística de Avellaneda

Al respecto, el jefe comunal destacó que "Avellaneda tiene una identidad vinculada con la variedad de propuestas educativas y culturales que le brindan nuevas oportunidades a toda su comunidad". En tanto, Sierra resaltó que "no es fácil hacer carreras como éstas en los tiempos que corren, donde pareciera que lo único importante es lo que impone el mercado".

Finalmente, las autoridades destacaron la labor de los institutos en la comunidad e instaron a buscar más estudiantes para los próximos años. Por lo que la jefa de Gabinete resaltó que "no queremos el arte para unos pocos, lo queremos para todos".

Avellaneda cuenta con ocho institutos de enseñanza artística donde se desarrollan diferentes disciplinas como artes visuales, fotografía, cine, teatro, folklore y música. Además, hay dos escuelas de circo, las únicas públicas, y una de danza que complementan la educación artística gratuita de la ciudad.

Todos los institutos tienen edificio propio y para el próximo año se proyecta la inauguración de uno nuevo para el Instituto Municipal de Folklore y Artesanías, donde actualmente funciona el Consejo Escolar. También se renovó el equipamiento en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda que incorporó nuevas tablets y cámaras para la formación de sus estudiantes.